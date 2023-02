(Di venerdì 3 febbraio 2023) È statata a Chennai, nello Stato indiano del Tamil Nadu, la 36° edizione della India International Leather Fair, appuntamento per eccellenza per il comparto delle macchine per calzature, ...

... nel 2022 l'Italia si è confermata al 3°posto sul mercato globale, dopo Cina e Taiwan, come Paese fornitore di macchinari per la lavorazione pelli", ha spiegato il Direttore dell'Ufficiodi New ...Un risultato d'eccezione reso possibile grazie alla collaborazione conAgenzia ed il ... lieve aumento della popolazione residente: raggiunta quota 19.631 cittadini Rimini: lunedìla ...

L'Ice inaugura padiglione alla 36/ma fiera indiana pelletteria Agenzia ANSA

BETEGY inaugura il 2023 con l'ultima innovazione: Creative Studio Redazione Jamma

Creatività e design aprono gli eventi 'Eredità viva' ad Almaty - Mondo Agenzia ANSA

L'Italia è di Moda, il made in Italy vola a Seoul con la mostra curata da Stefano Dominella ilgazzettino.it

Presidenza del Consiglio dell'Ue: Von der Leyen in Svezia Euronews Italiano

È stata inaugurata a Chennai, nello Stato indiano del Tamil Nadu, la 36° edizione della India International Leather Fair, appuntamento per eccellenza per il comparto delle macchine per calzature, conc ...«L’AI - ha detto l’imprenditore digitale Marco Montemagno durante la cerimonia di apertura - diventerà fondamentale per la progettazione, la produzione e la personalizzazione di prodotti e servizi».