Liberato | le tappe del primo tour all’estero E gran finale in piazza Plebiscito a Napoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) «namm’ a cas’». Con un gioco di parole il rapperannuncia su Instagram la sua prossimanée. Tre capitali europee a giugno: Berlino l’11, Parigi il 15, Londra il 17. E poidove il 16 settembre si concluderà ilnella suggestiva cornice didove in passato, prima del rapper incappucciato, hanno suonato Elton John, Pino Daniele, Bruce Springsteen. A minuti dall’annuncio, sotto il post Instagram già fioccano i commenti. «IAMM A PARIGGGGG A LONDRA ARO CAZZ VUO TU», scrive la fanpagemusic, che ironizza: «MARO MA QUANTI SOLD M VUO FA SPENNR». Rigorosamente in caps lock, dato cheusa solo il maiuscolo nei suoi commenti. Il rapper di cui ancora non si conosce l’identità, ma su cui ...

Rigorosamente in caps lock, dato cheusa solo il maiuscolo nei suoi commenti. Il rapper di cui ancora non si conosce l'identità, ma su cui ci sono insistenti ipotesi , annuncia il suo ...ha annunciato a sorpresa un nuovo tour in giro per l'Europa. Alla fine del suo giro tra le città L'articolo, tour in Europa e concerto a Napoli: date edel "Tournamm' a cas" proviene da True ...

Liberato annuncia il nuovo tour: tre tappe all'estero e poi a Napoli il 16 settembre al Plebiscito ilmattino.it

Liberato, le tappe del primo tour all'estero. E gran finale in piazza ... Open

Liberato in concerto a Napoli: il 16 settembre a piazza Plebiscito Vesuvio Live

Yannick Flohé sale Return of the Dreamtime, nuovo 8C+ a Cresciano Planetmountain

Le battaglie sui fiumi la Lettura del Corriere della Sera

Liberato sarà in concerto in Piazza Plebiscito il 16 settembre. L'annuncio arriva dai canali social dell'artista misterioso, la cui identità non è stata ancora rivelata. Il tour del rapper prevede ...Liberato torna a farsi sentire a circa nove mesi dalla pubblicazione ... dal titolo «Tournamm’ a cas’»: quattro tappe, e per la prima volta in assoluto le sue note suoneranno anche all’estero. Si ...