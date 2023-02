L' Europa supera indenne la settimana delle Banche centrali | Milano +1 | 9%

A Piazza Affari in testa UniCredit +13,4%, soffre Cnh - 8% . Le Borse europee superano senza patemi la settimana chiave che ha visto i rialzi in sequenza di Fed, BoE e Bce al costo del denaro per ......41:36 (0529)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN Economia flash 03 febbraio - 17:41 Borsa:chiude a ranghi ... 03 feb - Arriva subito uno stop, seppur a [...] 03 febbraio - 17:07 Borsa Londra:massimo ...

Energia, nel 2022 l'Europa ne ha prodotta di più da eolico e solare che dal gas WIRED Italia

Energia elettrica, nel 2022 le rinnovabili superano il gas per la prima volta in Europa Sky Tg24

Le rinnovabili superano il gas in Europa. E l'Italia Punta sul gas in ... LifeGate

Borsa: Europa supera indenne settimana Banche centrali, Milano +1 ... il Dolomiti

La diretta dai mercati | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,5%). Balzo di ... Milano Finanza

A Piazza Affari in testa UniCredit +13,4%, soffre Cnh -8% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - Le Borse europee superano senza patemi la settimana chiave che ha visto i rialzi in sequenz ...realizzi su Intesa Sp dopo i conti, azione termina a -2,9% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - Arriva subito uno stop, seppur a singhiozzo, per i mercati finanziari europei che, senza av ...