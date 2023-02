Lettera aperta a Beppe Grillo da un’elettrice delusa | “L’ennesimo partito imborghesito non ci interessa”

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) di Daniela Tariciotti Carissimoio e mio marito, ultrasessantacinquenni, ti seguiamo fin da quando, da comico un po’ folle, ci mostravi mondi sconosciuti e ci allietavi con le tue sagaci battute che spesso nascondevano amare verità. Poi hai cominciato a suscitare in noi, oltre le nostre risate, anche riflessioni più profonde fino a quando i tuoi spettacoli si sono trasformati e tu li hai trasferiti nelle piazze diventando il feroce menestrello degli ideali di Casaleggio, parlando ai nostri cuori con parole dure come pietre da scagliare contro i corrotti e le ingiustizie tutte per cercare di cambiare il mondo, con la forza e l’ingenuità che solo i puri e i santi possono avere. E vedere tanta moltitudine e tanti giovani entusiasti ha risvegliato anche in noi passioni che sembravano sepolte ma erano solo sopite. E noi che ai nostri tempi non ...