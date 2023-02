L’eredità del Centrodestra | 15mila case Aler inutilizzate in Lombardia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Le quindicimilavuote di proprietà regionale in una regione con tante persone senza casa sono uno scandalo a cielo aperto che grida vendetta. La Regionesul tema dideve cambiare radicalmente passo. Lo stiamo dicendo con grande decisione:a Milano, in particolare ma non solo, è il laboratorio del mal governo e della mala gestione e io da presidente di Regionevoglio cambiare totalmente”. Pier Francesco Majorino, candidato governatore di centrosinistra e Cinque Stelle alle prossime regionali, non perde occasione per ribadire che è l’emergenza abitativa, insieme ai trasporti e alla sanità, una delle priorità da affrontare per chi si accinge a guidare per i prossimi cinque anni Palazzo, azienda regionale della ...