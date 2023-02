L’Équipe – Trasferimenti | Isak Pettersson e Junior Flemmings Tolosa alla partenza

(Di venerdì 3 febbraio 2023) 2023-01-31 14:57:52 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: Dopo aver reclutato molto quest’inverno, ilsi prepara ora a ridurre. Parallelamente all’addio di Issiaga Sylla, che dovrebbe continuare la sua carriera al Montpellier, e dopo il prestito di Yanis Begraoui al Pau (2P), altri due giocatori dovrebbero presto lasciare la promossa. Mai impiegato in questa stagione in Ligue 1, lo svedese(25 anni, 2 selezioni) e il giamaicano(27 anni, 26 selezioni) hanno chiesto di andarsene. “C’è questa voglia da entrambe le parti, società e giocatori, di trovare una soluzione, perché hanno bisogno di competizione, ha spiegato l’allenatore delPhilippe ...

... il Psg si muove per definire iin entrata dei Skriniar e Ziyech, attaccante marocchino in forza al Chelsea, durante il rush finale del calciomercato. Scrive'Equipe : ' Un difensore ...Non ci saranno, insomma, almeno in questa fase,verso'ospedale San Salvatore del capoluogo. A sovrintendere sull'operazione e sulle procedure anche il Garante abruzzese per i detenuti,...

L'Equipe: "Al Khelaifi è in Italia, il Psg vuole chiudere oggi per ... IlNapolista

Skriniar Psg, l'Equipe: «Al Khelaifi è in Italia: pronto il rilancio per l'Inter» Inter News 24

LIVE - Calciomercato, si chiude: Skriniar resta fino a fine stagione L'Interista

Ziyech, niente Psg: respinto il ricorso, resta al Chelsea Sky Sport