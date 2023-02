L’entourage di Becao | «Incontrato l’Inter e un’altra squadra»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Le parole degli agenti di Rodrigo Beaco, difensore brasiliano dell’Udinese, su un possibile trasferimento alL’agenzia che cura gli interessi di Rodrigo Becaco, difensore dell’Udinese, ha parlato a tramite i propri social. PAROLE – «Il lavoro non si ferma. Anche con la chiusura della finestra di mercato europea, Antoniu’s continua a lavorare con uno sguardo alle prossime opportunità di mercato. Abbiamo avuto incontri cone l’Atalanta lavorando per la sessione estiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

