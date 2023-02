L’effetto Letizia in cifre | quanto frutta la regina di Spagna agli stilisti

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Se nel Regno Unito si parla di “effetto Kate“, in altre parti del mondo – specie nel mondo latino – la moda è dominata daldiin riferimento alla nota. La moglie di re Felipe VI, infatti, è in grado di rendere virale e di far finire in tendenza ogni capo che indossa, per la gioia delle piccole e medie imprese del settore della moda. Maquesto business alle aziende? Fin dal suo ingresso all’interno della Famiglia Reale di, i look diOrtiz sono finiti sotto la lente di ingrandimento. Senza troppi scivoloni di stile, laè divenuta presto una delle figure più iconiche ed acclamate damanti del fashion. Ad oggi è una vera e propria icona di stile, ...