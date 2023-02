Le suore ribelli di Ravello si arrendono e lasciano il convento. E il Vaticano le caccia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tutto è iniziato con una lettera delle monache al Papa in cui gli offrivano tutte le proprietà del monastero di Santa Chiara, a. Inspiegabilmente sono state trasferite, e al rifiuto ...

Tutto è iniziato con una lettera delle monache al Papa in cui gli offrivano tutte le proprietà del monastero di Santa Chiara, a Ravello. Inspiegabilmente sono state trasferite, e al rifiuto ...Accompagnate da un autista, le duehanno attraversato la piazza del paese per raggiungere il parcheggio. Durante il percorso sono state in tante le persone a salutarle con affetto. Alla suora ...

Le suore ribelli di Ravello lasciano il monastero AGI - Agenzia Italia

Le suore ribelli di Ravello si arrendono e lasciano il convento. E il ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ravello: via le suore ribelli, “Monastero non chiude” (per ora) Il Quotidiano della Costiera

Sostituite le suore 'ribelli': 'Il monastero non chiude' Virgilio

Premio Oscar, Alice Rohrwacher rappresenta l'Italia: «Dedico la nomination alle bambine ribelli» ilmattino.it

Tutto è iniziato con una lettera delle monache al Papa in cui gli offrivano tutte le proprietà del monastero di Santa Chiara, a Ravello. Inspiegabilmente sono state trasferite, e al rifiuto allontanat ...AGI - Hanno lasciato definitivamente il monastero di Santa Chiara suor Massimiliana Panza e suor Angela Maria Punnacka, le due monache che avevano opposto resistenza al trasferimento per difendere ...