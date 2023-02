Le foto davvero senza trucco di Selena Gomez hanno generato un’onda emotiva

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’ex star Disney, 30 anni, ha postato sul suo profilo Instagram delleal naturale e hata di commenti entusiasti e toccati da parte dei suoi fan e di molti personaggi pubblici. La star di Only Murders In The Building non è nuova a condividere selfie, e non ci sarebbe niente di eclatante, ma questi selfie che ha postato recentemente si distinguono dagli altri perché mostrano il suo voltoo filtri, soltanto lei e la sua bellezza naturale. “Me“, è l’unica parola che la cantante e attrice ha scritto nella didascalia, che esprime seppur con sintesi la totalità e il significato di questo post. I tre selfie postati la ritraggonoalcun, o filtri, e sembra proprio che i suoi capelli ...