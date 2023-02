Le farfalle del Regno Unito stanno scomparendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) - La distribuzione neldi 58 specie autoctone diè diminuita del 42%. La sorte di quelle che si trovano solo in habitat particolari, come le zone umide o i prati calcarei, è stata anche peggiore, con un calo della distribuzione del 68%. E' quanto emerge da un report della Butterfly Conservation “State of the UK's Butterflies 2022”, che si basa su quasi 23 milioni di registrazioni di. Gli scienziati hanno dichiarato che è necessario un "gigantesco cambio di passo" per invertire quello che hanno descritto come un “disastroso declino delle popolazioni di insetti”.