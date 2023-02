(Di venerdì 3 febbraio 2023) Inviato da Mario Bocola - Ridurre drasticamente il numero degli alunni per classe è ormai urgente se si vuole salvare la. Tra i tanti mali vi è quello delle, ossia delle aule che contengono oltre 34-35 alunni, fino ad arrivare in alcuni casi anche a 38-40 alunni. L'articolo .

Attendiamo anche che il ministero dia risposte su altri fronti, come il precariato in crescita, i vincoli, le, la dispersione scolastica, l'orientamento. Il lavoro da fare è tanto, ...di Alessandro Luzi, soglia del numero minimo troppo elevata e edifici scolastici a rischio chiusura. Questi sono i temi su cui ragionare per rendere più efficiente il sistema scolastico del Fermano. ...

Le classi pollaio, la vergogna della scuola. Lettera Orizzonte Scuola

Le classi pollaio: quando i numeri della scuola non tornano Micromega

"No a classi pollaio, più deroghe per le scuole del cratere sismico" il Resto del Carlino

Classi pollaio, nessuno le vuole ma stanno sempre lì: Sinistra italiana vuole ridurre il numero di alunni per aula, progetto di legge alla Camera - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Classi pollaio e borghi spopolati, che rebus: i sindaci del Fermano in pressing per rilanciare le scuole corriereadriatico.it

Si tratta di 400 istituti, dei quali 68 nel Piceno e 38 nel Fermano. Ieri l’incontro con il commissario per definire il futuro: "Criteri inadeguati per il territorio da parte del provveditorato region ...FERMO - «Abbiamo fondi e scuole ricostruite, ma non ci sono i ragazzi per fare le classi. Le comunità rischiano di morire». Così la consigliera provinciale con delega ...