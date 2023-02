Lazio | Tare su Milinkovic - Savic | Nessun tormentone | fiduciosi per il rinnovo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sul possibiledel serbo ha quindi aggiunto: "La cosa positiva è che non leggo mai quello che viene scritto perciò non vado avanti né con i sé né con i ma. So come stanno le cose e sono ...

Il contratto di Sergej Milinkovic - Savic con lascadrà a giugno 2024 e i discorsi per l'eventuale rinnovo sono ancora fermi. Igliperò non ha tante preoccupazioni a riguardo. Prima della gara di Coppa Italia con la Juventus ai microfoni ...Ultime ore mercato con diverse sorprese dietro l'angolo, anche in casa. La società aveva spento ogni speranza nei giorni scorsi. Prima : 'Siamo forti, siamo a posto così'. Poi: 'Nel mercato mai dire mai, ma per ora non c'è nessuna trattativa in corso'. E ...

Lazio, Tare incensa Pellegrini: "Ama questi colori. E poi Sarri..." La Lazio Siamo Noi

Tare su Pellegrini: "Necessità di Sarri, alla Lazio un ragazzo che ama questi colori" TUTTO mercato WEB

Lazio, Tare: "Luca Pellegrini ama questi colori" Voce Giallo Rossa

Calciomercato Lazio: Bonazzoli ritenuto non utile da Lotito e Tare. Ora va al Sassuolo Lazio News 24

La Lazio continua a lavorare al rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic. Il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare vuole fare il punto sulla trattativa e riporta gli aggiornamenti sulla situazione.Ogni cosa si risolverà al momento opportuno”. Così Igli Tare a ‘Sport Mediaset’ prima di Juventus-Lazio e in merito al rinnovo contrattuale di Sergej Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic – calciomercato ...