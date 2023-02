Lazio | presentata la lista Uefa | la scelta su Pellegrini

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ladi Maurizio Sarri ha presentato laper la Conference League che prenderà il via a metà febbraio Di seguito il comunicato pubblicato dallasul proprio sito per la fase ad eliminazione diretta della Conference League. La squadra biancoceleste, dopo il terzo posto nel girone di Europa League, è infatti retrocessa nella competizione. Portieri: Maximiano, Provedel. Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric,, Romagnoli. Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino. Attaccanti: Felipe Anderson, Cancellieri, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

È stata presentata oggi dalla Lazio la lista UEFA per la Conference League, con i biancocelesti che affronteranno il Cluj negli spareggi. Sono 22 i giocatori presenti, tra cui c'è il nuovo acquisto Luca ...

