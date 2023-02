Lazio | diramata la nuova lista Uefa | ecco il cambio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) ROMA - Fuori Stefan Radu e dentro Luca Pellegrini. Questo ilche laha fatto nelladopo il mercato di gennaio. Il Boss, ai box per un infortunio muscolare, ha fatto posto al ...

La Lazio sarà impegnata il prossimo 16 febbraio, in casa all'Olimpico, contro il Cluj nel match d'andata del playoff di Conference League (ore 21). Il ritorno è in programma il 23 febbraio in Romania ...

Pochi minuti fa è stata diramata la lista UEFA ufficiale dei calciatori selezionati da Maurizio Sarri che saranno convocabili per le sfide di Conference League. Ecco i nomi: ...