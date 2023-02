(Di venerdì 3 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Un incredibile errore di Maximiano spiana la strada allantus, che ringrazia con Bremer e col minimo sindacale approda indi. Partita non bellissima, soprattutto nel primo tempo caratterizzato da errori assortiti e lanci lunghi preda delle difese. La squadra di Allegri, reduce dalla bruciante sconfitta in campionato col Monza, ha iniziato al piccolo trotto salendo un pò di tono col passare dei minuti, poi nella ripresa si è difesa senza problemi. Anche perchè lanon è riuscita mai a verticalizzare, penalizzata dal ritmo basso a cui si è colpevolmente adeguata. Si comincia con un break di Immobile che porta al tiro a giro Zaccagni (13?), palla sul fondo. Più pericoloso Kostic, uno dei più vivaci fra i bianconeri, che subito dopo costringe Maximiano a ...

Secondo Pedullà, gli accostamenti a Napoli,, Torino sarebbero privi di fondamenti, così come ... Quindi ADL avrebbe trovato l'intesa con ADL su un calciatore che è già suo : la più bella...... dice Favreau, colui che ha creato in primaquesta espansione dell universo di Guerre ... vedere per credere Il 12 e 13 febbraio si vota per le elezioni regionali ine Lombardia: la nostra ...

Juventus, Lazio battuta: bianconeri in semifinale di Coppa Italia Liberoquotidiano.it

Coppa Italia, Juventus-Lazio 1-0: Bremer porta i bianconeri in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve avanti, la Lazio paga un erroraccio di Maximiano: 1-0 all’intervallo Tutto Napoli

Juve-Lazio diretta 1-0: Bremer decisivo, Sarri saluta la Coppa Italia Corriere dello Sport

Lazio battuta 1-0, Juve in semifinale di Coppa Italia Quotidianodiragusa

Anche perchè la Lazio non è riuscita mai a verticalizzare, penalizzata dal ritmo basso a cui si è colpevolmente adeguata. Si comincia con un break di Immobile che porta al tiro a giro Zaccagni (13'), ...CONFERENZA SARRI / La Lazio viene battuta dalla Juventus nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Ai bianconeri basta il gol di Bremer, al 44', per strappare il pass per la ...