(Di venerdì 3 febbraio 2023) ROMA - E' durata più di due ore l'udienza che ha visto protagonisti Francesco. La ex coppia è tornata in tribunale davanti al giudice Francesco Frettoni per discutere della ...

All'uscita dal tribunale di Roma l'diBlasi, Alessandro Simeone , è rimasto abbottonato senza approfondire la durata anomala dell'udienza: " Due ore di incontro Non voglio commentare "...Impegnatissima comematrimonialista più famosa del Paese, da qualche mese non difende più Francesco Totti nella causa in corso controBlasi. E per un motivo ben preciso, di cui si era ...

L'avvocato di Ilary Blasi sul caso Rolex e Totti: c'è un'importante novità Corriere dello Sport

Totti e Ilary tornano a parlarsi: si apre uno spiraglio prima dell'udienza di oggi, accordo più vicino Virgilio Sport

Roma, Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale per l’udienza sui Rolex e le borse “rubate” La Stampa

L'avvocato di Ilary Blasi: "Lei non sapeva dei movimenti di denaro di ... Agenzia ANSA

Totti e l'antiriciclaggio, il legale di Ilary Blasi: «Lei all'oscuro di tutto, nessuna segnalazione da parte sua» Corriere Roma

All’uscita dal tribunale di Roma l’avvocato di Ilary Blasi, Alessandro Simeone, è rimasto abbottonato senza approfondire la durata anomala dell’udienza: “Due ore di incontro Non voglio commentare”.Francesco Totti e Ilary Blasi sono appena arrivati al tribunale civile di Roma per la terza udienza davanti alla settima sezione del processo nato dalla vicenda della riappropriazione al possesso di..