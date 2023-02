Lavoro | Contini Lavazza | Crediamo in modello ibrido | smartworking lanciato già pre-pandemia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. (Labitalia) - Lo smart working "è stato uno strumento di gestione del periodo pandemico efficace. Al termine della situazione emergenziale abbiamo proseguito nello sviluppo del nostro '' in cuifortemente, anche grazie all'esperienza accumulata in questi anni. Ilad oggi prevede un totale di 10 giorni dial mese (anche consecutivi) per i dipendenti del Centro Direzionale e 2 giorni a settimana per i dipendenti degli stabilimenti, sempre per i reparti e le funzioni in cui è possibile applicarlo in considerazione delle attività richieste". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Enrico, chief human resources del Gruppo, sull'organizzazione delpost-pandemica nel Gruppo. ...