L' amara scoperta di Bonaccini Nelle casse del Pd non c' è più un euro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Stefanobatte cassa. In piena campagna elettorale per la segreteria Pd, il governatore dell'Emilia Romagna torna sullo stato finanziario del Nazareno «perché mi dicono, era un po' di anni che non mi occupavo del partito in senso stretto, che non c'è più unin cassa e questo è un problema serio». Come dire, «dovremmo discutere di come si redistribuisce un po' di finanziamento al territorio e di come affrontiamo il tema del patrimonio». Di certo, sembra prendere le distanze dalla gestione di Enrico Letta, rimarcando alla vigilia dell'elezione del nuovo segretario dem, uno stato contabile disastroso. Per il tesoriere del Pd, Walter Verini, «non è una notizia». «La battuta di– ci dice il senatore - ricorda a tutti noi una realtà che ben conosciamo. E io mi auguro che il Partito Democratico, recuperando vitalità ...