La verità sui capelli di Scanzi | ecco cosa c' è dietro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ma cos'ha in testa Andrea? Sui social se lo chiedono in molti, un giorno sì e l'altro pure. Stavolta è diverso. Letteralmente: come si è pettinato il giornalista del Fatto quotidiano, il più seguito, il più odiato nell'insidioso mondo della Rete? Dopo il suo intervento a Otto e mezzo, su La7, la domanda del “popolodelwebbe” è: non è che per caso porta un parrucchino? Su Twitter il classico diluvio di battute, battutine, battutacce, meme e fotomontaggi. Alcuni potabili, altri molto meno. Ironie a cui lo stesso, preso malissimo, replica con una video-diretta sulla assai cliccata pagina Facebook. Fosse stato dalle parti del Quirinale, avrebbe potuto citofonare a Mattarella per farsi prestare studiolo e telecamera. VIP LUNGOCRINITO Ricapitoliamo. Da qualche settimana,si presenta in tv sempre più lungocrinito. ...