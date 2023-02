La Tartaruga Osimhen | la storia che ha commosso il web

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ladi unaCaretta Caretta che è stata salvata da una rete da pesca a Salerno e ribattezzatasta commuovendo il web. Ladi unaCaretta Caretta che ha vissuto una vera e propria seconda opportunità sta commuovendo il web. Questameravigliosa era impigliata in una rete da pesca e si divincolava disperatamente, lottando per la sua vita. Fortunatamente, alcuni pescatori attenti hanno assistito alla scena e hanno subito chiamato aiuto. I volontari dell’Area marina protetta Punta Campanella sono intervenuti rapidamente e hanno portato laal Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, dove è stata curata e nutrita fino a quando non è stata in grado di tornare in mare. Una...