«La situazione è terribile» | i messaggi al padre della mamma che ha ucciso il suo bambino che credeva autistico

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Adalgisa Gamba, 41enne di Torre del Greco, è davanti alla Corte d’Assise di Napoli per omicidio. È accusata di averil figlio Francesco dell’età di due anni e mezzo perché temeva che fosse. La vicenda risale al 2 gennaio 2021 alle ore 22. Dopo una chiamata del marito alle forze dell’ordine la donna viene trovata sul lungomare di Torre del Greco con il figlio morto. Pronuncia frasi sconnesse. Poi una volta davanti ai poliziotti confessa: «Sono stata io a gettarlo in mare perché era malato». Secondo la difesa la donna era entrata in depressione dopo il parto. L’allora suo legale Ciro Civitella aveva detto che la sua assistita aveva vuoti di memoria e forse non sapeva nemmeno cosa avesse fatto. Il pubblico ministero però pensa che quellodonna sia stato un gesto premeditato. Per questo ieri durante l’udienza ha ...