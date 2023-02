La sesta grande estinzione di massa e i soliti negazionisti senza prove credibili

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Con il suo libro “The Sixth Extinction: an Unnatural History”, Elizabeth Kolbert ci ha mostrato la prova che siamo all’inizio, o più probabilmente nel mezzo, delladidella biodiversità da quando è sorta la vita sulla Terra. Ma questo il primo caso in cui l’evento è causato totalmente dall’uomo. Kolbert non è certamente la prima ad arrivare a questa conclusione: di altri studi che certificano e adduconoschiaccianti ve ne sono in quantità. Tuttavia, alcuni continuano a negare che taliesistano davvero e sostengono che sono stati proprio gli scienziati della conservazione e della biodiversità a sovrastimarle, al fine di attirare la maggiore attenzione pubblica e politica per incrementare le opportunità di ottenere fondi per la ricerca. «La ...