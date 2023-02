La Roma mette Zaniolo nella lista Uefa Spunta il certificato | non si può allenare

(Di venerdì 3 febbraio 2023) C'è anche Nicolòdellaper la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League, che riprenderà il 16 febbraio. La scelta del club, però, è soltanto formale e legata ad alcuni paletti relativi alla compilazione delle liste. Il calciatore resterà infatti fuori rosa, ma resta inpoiché cresciuto calcisticamente in Italia e per inserire la sua eventuale cessione nel bilancio, in accordo con il settlement agreement stipulato con la. Inoltre, l'attaccante non si allenerà a Trigoria per almeno un mese. Il 31 gennaioha presentato unmedico al club, nel quale si manifestava un'incompatibilità psicologica e fisica all'attività agonistica. Dopo un controllo specialistico, la ...

Era e resta comunque fuori dal progetto della Roma. L'esterno, infatti, se non fosse stato inserito non avrebbe generato una plusvalenza utile per il Fair play finanziario, ma solo per il bilancio.