“La riforma Cartabia non ha migliorato la Giustizia”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Avvocato Ivano Iai, larappresenta un passo in avanti o un arretramento del processo penale?«È un provvedimento ampio e non riguarda soltanto il processo penale. Riguarda il sistema sanzionatorio e lariparativa, e contiene un intervento massiccio sul processo civile. Ciò premesso, mi pare che soffra le conseguenze dei più classici interventi novellistici». Cioè?«È unache copre le falle che la giurisprudenza e la dottrina ritengono disutili, basandosi sull’esperienza dei processi penali in corso. Le riforme non sistematiche, però, quelle fatte a macchia di leopardo, lasciano sempre delle aporie, purtroppo. Gli interventi sono disomogenei rispetto all’intero complesso del sistema processuale penale. Ovviamente, più che scelte tecniche, sono spesso decisioni politiche. Il legislatore ...