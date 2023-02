(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Posso lavorare di più. Quello che invece non posso fare sono i miracoli. Io non sono Merlino o Harry Potter" . Ho ripreso una vecchia battuta di Mourinho per tentare di spiegare - non ho scritto ...

Ho ripreso una vecchia battuta di Mourinho per tentare di spiegare - non ho scritto giustificare - l'uscita delladalla Coppa Italia e, in particolare, la formazione iniziale che tanto ha fatto ...Su un eventuale rinvio dell'entrata in vigore, chiesto nei giorni scorsi anche da Confindustria , Salvini ha detto: 'E' chiaro che quando cambia una norma con 230 articoli, pere Milano non è un ...

Retromarcia di Zaniolo: «A disposizione della famiglia Roma» Retesport

Roma, dalla lista Uefa al pensiero dei Friedkin sulla lettera di Zaniolo: tutte le novità Corriere dello Sport

Accise sulla benzina, rave e Pos: Giorgia Meloni e la retromarcia su Roma L'Espresso

Il dettaglio della lettera di Zaniolo che non è piaciuto alla Roma: Dan Friedkin furioso per un motivo Corriere dello Sport

Cento giorni in retromarcia: Meloni fa i conti con la realtà la Repubblica

Mourinho ripete da tempo, anche nei momenti felici, che la rosa non è all’altezza delle prime quattro, soprattutto in considerazione dell’assenza di pause da gennaio a giugno. Dybala, Pellegrini, Smal ...Annuncio vendita Renault Kadjar dCi 8V 115CV Sport Edition2 usata del 2020 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...