La rapina a Roby Facchinetti | “Sono stati 35 minuti terribili | i più brutti della nostra vita”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Bergamo. “Cari amici, avrete appreso dai mediavicenda che ha riguardato me e la mia famiglia.35, i più. Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, atteso chein corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando. Un abbraccio.”. Il post pubblicato venerdì mattina dasulla sua pagina Facebook lascia trasparire tutta la paura provata da lui e dalla sua famiglia durante quella terribile mezz’ora in cui sitrovati con le pistole puntate in faccia. I tre malviventi, con il volto nascosto da passamontagna, ...

' Mio padre, mio fratello e mia sorella hanno subito unaa mano armata in casa, una di ...Facchinetti, lo sfogo del figlio dopo il furto Tre malviventi sono entrati nella villa di...L'ex dj parla dopo laal padre: "Fate schifo, l'unica cosa che vi interessa è il vostro cu.." " E' una vergogna . In un Paese dove la pressione fiscale supera il 60% noi non ci sentiamo sicuri . Bravo Stato, ...

Duro sfogo del figlio Roby Facchinetti, via Instagram Stories: In tanti mi stanno scrivendo, in tanti me lo stanno chiedendo, sì, purtroppo è vero, mio padre, mio fratello e mia sorella hanno subito ...03 feb 2023 - Il cantante è stato vittima di una rapina a mano armata: "35 minuti terribili" ha scritto sui social ...