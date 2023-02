La Provincia affida a Rotili l’organizzazione delle celebrazioni dei 150 anni del Museo del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAlla Rocca dei Rettori stamani Nino Lombardi, Presidente delladi Benevento, ed il prof. Marcello, alla presenza del Vice Presidente Antonio Capuano, hanno firmato il documento cheal docente universitario emerito della “Luigi Vanvitelli” la consulenza ed il coordinamento del programma scientifico relativo al progetto denominato “Per i 150deldel So (1873-2023): una nuova immagine per un grande centro di cultura”. Il provvedimento, predisposto dal Dirigente del Settore Nicola Boccalone, concerne non solo ledell’versario dell’istituzione museale, che abbraccia nelle sue Sale una straordinaria esposizione storica, archeologica, artistica, culturale, documentale di secoli ...