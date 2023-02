La parola scritta testimonia che siamo vivi | ci dice la mostra di Stefano Mario Zatti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Marcello Mastroianni, ne La notte di Michelangelo Antonioni, a un certo punto sbotta: «Quante volte oggi uno scrittore si domanda se lo scrivere non sia un gesto insopprimibile ma antiquato, questo lavoro così solitario, artigiano, questo mettere faticosamente unadietro l’altra, questo lavoro che non si riesce a meccanizzare in nessun modo!». Era il 1961 ed evidentemente nessuno sospettava cosa sarebbe accaduto alla comunicazione nei successivi settant’anni. Tra i computer, i social media e la progressiva digitalizzazione di ogni sfera sociale, posdichiarare che lasi è definitivamente meccanizzata? Non è di questo avviso, classe 1983, che ad Atipografia – galleria d’arte contemporanea ad Arzignano, in provincia di Vicenza – presenta La forma ...