La moglie di Candreva | «Quando Antonio è andato alla Salernitana mi ha spezzato il cuore | ho iniziato a piangere e a tremare»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Allegra Luna,di, ha parlato del suo stato d’animo dopo il trasferimento del giocatore dSampdoriaAllegra Luna,di, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram del suo stato d’animo dopo il trasferimento del giocatore dSampdoria. FIGLI – «Come mai per un certo periodo ho cancellato tutte le foto insieme ad? Perché ero arrabbiata… è successo ad agosto, io ero in Sardegna con i bambini.mi ha chiamata e mi ha detto: “Sto partendo per Salerno”. Nulla contro la città, anzi, mi piace molto e sono felice che lui giochi lì, ma in quel ...

Allegra Luna,di Antonio, ha svelato ai fan i motivi per cui alcuni mesi fa ha cancellato dai social tutte le sue foto in compagnia del marito. Antonio: lae la crisi Antonioe suaAllegra Luna hanno attraversato un periodo difficile e a confessarne i retroscena ai fan è stata la stessadel giocatore dell'Inter, ...Ladi Antonio, Allegra Luna, ha risposto ad alcune domande sui social. Tra queste, la donna ha raccontato come mai per un certo periodo ho cancellato tutte le foto insieme al marito: '...

Candreva, la moglie confessa la crisi di matrimonio: cos'è successo Corriere dello Sport

La moglie di Candreva racconta la crisi: L'ho bloccato su Whatsapp, mi sono sentita tradita Sport Fanpage

Candreva dalla Sampdoria alla Salernitana. La moglie: «Mi ha spezzato il cuore, ho pianto» Samp News 24

Candreva, litigio con la moglie per colpa... della Salernitana tuttosalernitana.com

Manifesti a Palermo: "Gli amanti della mia ex moglie", ci sono anche due calciatori Corriere dello Sport

Allegra Luna, moglie di Antonio Candreva, ha rivelato un retroscena sul trasferimento del centrocampista dalla Sampdoria alla Salernitana Allegra Luna, moglie di Antonio Candreva, ha rivelato il suo ...Antonio Candreva è stato uno dei protagonisti dell'esaltante vittoria della Salernitana in casa del Lecce. Un successo importantissimo per la squadra di Nicola ottenuto in un ...