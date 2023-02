La lezione di Rita Dalla Chiesa al Pd in processione da Cospito

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/As-No-1.mp4 A sinistra tutti in coda. Non in autostrada, ma fuori da un carcere. E si rischia l’ingorgo della democrazia… Ormai è unaquotidiana: esponenti politici del variegato arcipelago della sinistra vanno in carcere a fare vista ad Alfredo, il terrorista anarchico chiuso a Opera (Milano) che per uscire dal regime di carcere in duro ha in corso uno sciopero della fame. Dopo tanti anni di giornalismo – duranti i quali ne ho visti di ogni colore – posso assicurarvi che se non proprio tutti, la maggioranza di questi politici va a trovare il detenuto non per parlare di, ma per far parlare di sé. L'articolo proviene da Nicola Porro.