La lezione di Nordio ai giustizialisti alla Travaglio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Oggi ricorrono i 60 anni dfondazione dell’Ordine dei giornalisti, istituzione di cui chi scrive farebbe tranquillamente a meno, e che sono stati l’occasione per parlare un po’ di libertà di informazione. Solita solfa. E solite frasi di circostanza trite e ritrite vergate dal presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato all’Ordine. Quest’anno, ed è una novità, c’è però un buon motivo per occuparsi della ricorrenza e a leggere quanto detto dal ministro della Giustizia Carlo. Una brevebaraonda diche forse vale la pena riportare quasi integralmente. Il tema del contendere è ovviamente la pubblicazione di intercettazioni e notizie riservate da parte di un giornalista in merito a indagini giudiziarie. ...