La Lazio non brilla e Bremer lancia la Juventus in semifinale di Coppa Italia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Torino –laindi: basta un colpo di testa del brasiliano in anticipo su Maximiano a fine primo tempo per battere lae conquistarsi il doppio confronto contro l’Inter nel penultimo atto della competizione. I bianconeri di Allegri si rialzano dopo le tre gare consecutive senza successi in campionato, la squadra di Sarri esce senzare dalla sfida allo Stadium e potrà dedicarsi completamente alla rincorsa per un posto in Champions League. Così in campo Finalmente insieme, Chiesa e Vlahovic giocano dall’inizio l’uno al fianco dell’altro con la maglia bianconera. È questa la novità di formazione più importante in una Juve che, di fatto è quella dei titolarissimi, con Allegri che sceglie di non fare ...