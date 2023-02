TORINO - Sarà Inter -la seconda semifinale di Coppa Italia Frecciarossa. I bianconeri stendono per 1 a 0 la Lazio grazie a un gol di testa di Bremer sul gong del primo tempo, con il ...Lain semifinale di Coppa Italia dove incontrerà l'Inter. A regalare il pass è stato un gol di Bremer che ha deciso la partita. Al 44' Kostic controlla e crossa in mezzo per il brasiliano ...

La Juventus vola in semifinale: Bremer stende la Lazio. Adesso c'è l'Inter Gazzetta del Sud

Coppa Italia, la Juventus batte la Lazio 1-0 e vola in semifinale contro l'Inter RaiNews

Juventus-Lazio 1-0, in semifinale sotto il segno di Bremer JMania

Juve-Lazio 1-0, Bremer: "Ci siamo parlati e ritrovati". Sarri: "Deluso solo dal risultato" QUOTIDIANO NAZIONALE

Brambati: “Il Napoli vola, deluso da Juventus e Milan” MondoNapoli

Torna il cortomuso e la Juventus vola in semifinale di Coppa Italia: ai bianconeri basta il gol di Bremer per battere la Lazio e raggiungere il turno successivo della Coppa Italia dove incontreranno l ...Sarà Inter-Juventus la seconda semifinale di Coppa Italia Frecciarossa ... è della Roma il primo squillo al 12', con Tahirovic che calcia al volo un lungo cross sul secondo palo e centra in pieno i ...