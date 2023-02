La Juventus è in semifinale

Leggi su agi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - Sarà Inter-la secondadi Coppa Italia Frecciarossa. I bianconeri stendono per 1 a 0 la Lazio grazie a un gol di testa di Bremer sul gong del primo tempo, con il brasiliano bravo a sfruttare un'incertezza in uscita del portiere biancoceleste Maximiano. I bianconeri si qualificano cosi' alle top 4 della competizione per il quarto anno di fila e possono ora concentrarsi su campionato ed Europa League. Brutta battuta d'arresto per la squadra di Sarri, che dopo l'eliminazione europea di novembre vede sfumare anche il secondo obiettivo stagionale. Grosse novità negli undici di partenza: torna l'accoppiata Chiesa-Vlahovic in attacco per la, mentre Sarri lascia a sorpresa in panchina Milinkovic-Savic per far spazio a Vecino. Dopo un quarto d'ora iniziale tutt'altro che esaltante, arrivano le prime emozioni: ...