La guida per essere certi di trovarsi di fronte a una Chanel autentica Diffidate dalle imitazioni

Leggi su iodonna

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il brand più desiderato in fatto di borse? In cima alle wishlist di star e donne comuni, da sempre, c’è. La casa di moda francese è celebre per le sue It Bag, dei veri e propri classici senza tempo, dall’intramontabile 2.55 alla mitica Boy, fino alla più semplice flap bag. E ogni anno sono tantissime le edizioni limitate e le nuove silhouette che finiscono dritte nelle liste dei desideri delle fashioniste. La continua richiesta, insieme al prezzo elevato, ha fatto sì che negli ultimi anni le borsefinissero per popolare il fiorente mercato second hand. Ma come riconoscere una borsa… falsa? Le più belle borsedelle star ...