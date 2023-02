La guerra dei miliardari | Bill Gates all’attacco dei ‘colleghi’

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Facile adesso definirlo ‘ilo dal volto umano’:ha fatto sapere che preferirebbe spendere per i vaccini piuttosto che per viaggiare su Marte. E ha definito quello sanitario un miglior uso del denaro, rispetto alla ricerca spaziale. Lo ha detto in una intervista alla Bbc, contrapponendosi alla corsa allo spazio intrapresa dai suomultiElon Musk e Jeff Bezos. Non è però un caso seè un imprenditore che ha già investito nel finanziamento della ricerca farmaceutica per i vaccini., 67 anni. Foto Ansa/Epa Lukas Coch, i vaccini e lo spazio “In realtà è piuttosto costoso andare su Marte” ha dettoalla Bbc. “Puoi ...

"Specialmente nel momento che stiamo attraversando, prevenire e sventare minacce terroristiche o agire in teatri diproteggendo la vitasoldati è quanto mai prioritario", commenta Luca ...... il quarto trimestre del 2022 ha portato in dote un miliardo di dollari in meno nel totale... gli sviluppi e le conseguenze economiche dellain Ucraina Notizie, recensioni e guide all ...

Dopo il taglio dei listini Tesla, la guerra dei prezzi divide il mondo dell'auto la Repubblica

Roma, la guerra dei tavolini divide i commercianti: 300 dehors abusivi verranno rimossi nel Municipio I ilmessaggero.it

Volkswagen, Blume: non parteciperemo alla "guerra dei prezzi" delle elettriche HDmotori

Sul parco Vesuvio nomine e veleni: è la guerra dei De Luca Metropolisweb

Tornano in aula Totti e Ilary Blasi per la guerra dei Rolex, si tratta per la causa di separazione Virgilio Sport

I prezzi salgono, i redditi ristagnano e il potere d’acquisto reale crolla. La dinamica è ben nota alle famiglie italiane ma ora la fotografa anche l’Ufficio parlamentare di bilancio, che nella nota s ...Come rispondere alla trasformazione dell'energia Ecco la 3 tavola rotonda della seconda giornata del Sustainability Forum di Fortune Italia.