La giuria dubita della donna delle pulizie nervosa – poi apre la bocca e lascia tutti senza fiato

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Quando unaè salita sul palco, lanon sapeva cosa aspettarsi. Ma non dovresti mai giudicare un libro dalla copertina. Ciò che Kathleen Jenkins ha offerto non sarà mai dimenticato in primo luogo! Quello che amo dei talent show sono quelle storie brillanti in cui le vite dei concorrenti vengono capovolte, come in una notte. Questo è stato il caso di Kathleen Jenkins, quando è arrivata a Britain’s Got Talent. Nel quotidiano, la 25enne lavorava come, un lavoro che ha detto che le piaceva solo perché pagava le bollette. Tuttavia, sognava ad occhi aperti di avere successo nella sua carriera musicale. Aveva cantato per tutta la vita e sperava di sfondare, ma non ne aveva mai avuto la possibilità. Quando ha fatto ...