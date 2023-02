(Di venerdì 3 febbraio 2023) Laundae per i suoi 5.000aumenta il premio annuale di competitività fino a 13.500, il 12,5% in più rispetto ai 12.000del 2021 . I risultati ...

Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0.63% ela seduta a 12 054.3 punti. Tutti ... Ribasso per, che presenta una flessione del 2.67%. Distribuito il dato sulla Produzione ...Laun anno da record e per i suoi 5.000 dipendenti aumenta il premio annuale di competitività fino a 13.500 euro, il 12,5% in più rispetto ai 12.000 euro del 2021 . I risultati ...

La Ferrari archivia un anno record, fatturato in crescita e 13.500 euro di bonus ai dipendenti Tiscali Notizie

Ferrari, vecchia ricetta non delude: i nuovi lanci spingono 2022 e 2023 Yahoo Finanza

Ferrari: ricavi e ordini da record nel 2022 AlVolante

Ferrari 296 GT3 al traguardo di Daytona Ferrari

Ferrari: debutto sfortunato per le 296 a Daytona penalizzate dal BOP FormulaPassion.it

L'amministratore delegato Vigna: "Vogliamo tornare a essere competitivi nel campionato. il nostro obiettivo è vincere il mondiale" ...La Ferrari archivia un anno da record e per i suoi 5.000 dipendenti aumenta il premio annuale di competitività fino a 13.500 euro, il 12,5% in più rispetto ai 12.000 euro del 2021. I risultati ...