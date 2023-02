La famiglia di Nikita accusa Milena di bullismo e contatta l’avvocato

Leggi su biccy

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Lae lo staff diPelizon non hanno affatto preso bene l’imitazione diMiconi e se ieri i fan hanno invocato la squalifica, oggi loro hanno parlato die avvocati. Nel dettaglio Giulia, amica diche le gestisce i profili social, questa mattina ha chiamatoper capire come muoversi nei confronti dell’attrice. “Ho appena concluso una call condi” – ha scritto sul profilo IG della vippona – “Quello che è accaduto ieri sera è un esempio di satira, c’è differenza fra satira e diffamazione. Lo scopo della satira è quello di far ridere, essa non deve necessariamente corrispondere a verità, viene lasciato ampio spazio alla fantasia, quasi che questa non abbia limiti”. La ragazza ha poi ...