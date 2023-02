La Dea Roma riemerge dagli scavi di porta Metronia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Ora te, quindi cantisi sempre, finché si viva; dimenticarti e vivere chi mai potrebbe, o diva? prima del sole negli uomini vanisca ogni memoria, che il ricordo, nel cuor, della tua gloria”. (Giosuè Carducci), 3 feb – Viene chiamata la Città eterna, e non è un caso che, culla dell’Occidente ma non solo, continua a stupire il mondo svelando quotidianamente le proprie ricchezze. Sembra quasi che i nostri avi abbiano voluto affidare alla custodia del suolo dell’Urbe le loro storie, i propri miti e le antiche divinità, in modo di farle sopravvivere alle invasioni barbariche, all’iconoclastia religiosa e ai bombardamenti di chi storia non ha. Un passato mitico e magico che la capitale restituisce ritmicamente all’uomo moderno, animale distratto, sempre intento a seguire le strade superficiali del nulla cheno a mete ...