La corsa a Bellingham si arricchisce | ecco un'altra pretendente inglese

Commenta per primo Una nuova big del calcio inglese s'inserisce nellaa Jude. Il Newcastle , secondo quanto riportato da Football Transfers , è pronto ad investire una cifra importante per assicurarsi il 19enne talento del Borussia Dortmund.Commenta per primo Concluso il calciomercato invernale, è già tempo di pensare alle mosse dell'estate. Ad infiammare le trattativa sarà sicuramente Jude, destinato a lasciare il Borussia Dortmund: in pole c'è sempre il Real Madrid , seguito dal Liverpool secondo Marca . Più staccato invece il Manchester City.

La corsa a Bellingham si arricchisce: spunta un'altra pretendente ... Calciomercato.com

Borussia Dortmund, il Newcastle si é unito alle pretendenti per ... Sportitalia

Bellingham è pronto ad infiammare il mercato estivo: il punto sulla ... Calciomercato.com

Borussia Dortmund, nuova big inglese su Bellingham | Mercato ... Calciomercato.com

Borussia Dortmund, tre squadre in corsa per Bellingham: il Liverpool è in pole TUTTO mercato WEB

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...