La conferenza di presentazione di Radja Nainggolan

Leggi su seriea24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) È stata la sala stampa dello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara ad ospitare ladidel nuovo centrocampista biancazzurro. A fare gli onori di casa è stato il Presidente della SPAL, Joe Tacopina che ha dichiarato: “Sono veramente felice di dare il benvenuto nella nostra famiglia a. È stata una trattativa in cui tutti hanno agito nell’interesse del Club, in primised il suo agente, ma anche Daniele che ha lavorato duramente per arrivare a questo risultato e per oggi è un vero onore poter avereall’interno di questa squadra.” “Il nostro campionato inizia sabato – ha ribadito il numero uno spallino – e poter contare su un campione come, che è uno dei giocatori più rappresentativi che ...