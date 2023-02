La Cina risponde sul pallone spia nei cieli Usa | ' Nessuna intenzione di violare la vostra sovranità'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Gli Stati Uniti stiano 'calmi, stiamo verificando la situazione', ma da parte cinese non c'è 'alcunadila' di alcun Paese. Lo ha detto la portavoce del ministero degli ...

'Laè un Paese responsabile e ha sempre rispettato rigorosamente le leggi internazionali, e non ha intenzione di violare il territorio e lo spazio aereo di alcun Paese sovrano - ha affermato Mao ......questa necessità è la risposta che l'Europa deve adottare di fronte non solo ai sussidi che la... ma nel frattempo cosa succede La Commissione per ora, convintamente o meno,che il ...

In tema di lotta al Covid la Cina cancella tutte le restrizioni per Hong Kong e Macao, lo annuncia il governo di Pechino che, secondo Ansa, risponde così alle iniziative turistiche dei due territori ...