La BCE rialza ancora | tassi al 3% | ma gli aumenti non sono finiti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La BCE, la Banca Centrale Europea, ha alzato di nuovo idi interesse: questa volta l’aumento è di altri 50 punti base che, sommati a quelli registrati a partire dallo scorso semestre, pone la “quota” al 3%. Una notizia prevedibile – in tutta sincerità, ce lo aspettavamo viste le premesse dei mesi scorsi – ma che lascia comunque un senso di amaro in bocca e di preoccupazione per il futuro. Anche perché, nell’annunciare la notizia, la Presidente della BCE Christine Lagarde ha anticipato che anche nel prossimo mese di marzo il direttivo continuerà ad aumentare idi interesse in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2% nel medio termine. Il rialzo deidella BCE: ...