Kosovare Asllani e Lineth Beerensteyn | adesso tocca a noi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il momento del calcio femminile è arrivato, anche in Italia. La svolta normativa più importante risale allo scorso luglio: la Figc ha introdotto il professionismo nel massimo campionato femminile. Nel 2015 si era deciso l’obbligo per i club professionistici maschili di tesserare una quota di ragazze a livello giovanile, con la finalità di creare a medio termine squadre femminili sotto l’egida delle società professionistiche. La Fiorentina è stata la prima, mentre oggi ben otto squadre del campionato su dieci sono legate a un club. Dal 2018 l’organizzazione del campionato femminile è passata alla Figc. Tutto questo ha dato uno slancio enorme al movimento, sia nel numero di tesserate, aumentate del 66 per cento nel giro di un decennio, sia nell’interesse attorno al torneo, con una copertura televisiva all’altezza. Il campionato italiano, oggi, è in rampa di lancio: a raccontarcelo, due ...