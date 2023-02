Klinsmann accende il derby | «Mi godo le difficoltà del Milan»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Jurgenin un’intervista a Bruno Longhi durante Apericalcio ha detto la sua suldio di domenica Jurgen, in un’intervista concessa al giornalista Bruno Longhi durante Apericalcio,ildio di domenica. LE PAROLE – «Da interista miil momentodie Juventus, come ogni tifoso. Certo il crollo delè inspiegabile perché stava andando molto bene e nessuno si aspettava che perdesse così tante partite e in malo modo. Non so cosa sia successo» L'articolo proviene da Calcio News 24.