Kazu Miura e quelli che non smettono mai

Finiti i novanta minuti di gioco ci sono i supplementari, oltre i supplementari si va ai rigori, prima cinque per parte e poi ad oltranza, e dopo i rigori fine pena mai c'è. A cinquantasei anni l'uomo che sfida il Tempo in dribbling ha firmato per l'Oliveirense, squadra portoghese di seconda divisione. Il 26 febbraiofa 56 anni. Ha la stessa età di ...'Voglio lavorare duro per dimostrare a tutti perché sono così famoso', ha dichiaratoin un ...

Il giapponese a 56 anni ha firmato per l’Oliveirense, squadra portoghese di seconda divisione. Ma non è l'unico ...Immortale Kazu Miura, il bomber giapponese che ha girato il mondo e giocato anche in Serie A nel Genoa, a quasi 56 anni ha firmato per l’Oliveirense. Leggenda vivente, giocatore più anziano ad andare ...