Juventus-Lazio | Bremer | “Uno dei gol più importanti della mia carriera | sono felicissimo”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il difensore, Gleison, ha commentato la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la. Queste le sue parole ai microfoni di Canale 5: “Questo è stato uno dei gol piùmiacontento perché questo è quello che contava in questo momento. Le ultime due partiteandate male, prima di questa ci siamo parlati ed abbiamo detto che dovevamo pensare al campo. La società pensa fuori dal campo. Di certo c’è che dobbiamo recuperare, siamo una squadra di alto livello, bisogna fare più punti possibili. Ci siamo parlati e ci siamo ritrovati. Ora vogliamo continuare su questa strada”. SportFace.

