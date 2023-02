Juventus | Danilo pronto al rinnovo | ecco fino a quando firmerà

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La, nonostante tute le difficoltà, sembra essere pronta a far firmare aildi contratto.la nuova scadenza. E’ una stagione veramente complessa per la; i bianconeri, sul campo, hanno vissuto partite decisamente negative come ad esempio contro il Benfica (che ha decretato l’uscita dalla Champions League), in trasferta a Napoli e nella gara casalinga contro il Monza. Tutti match in cui è venuto alla luce la difficoltà dei ragazzi di Allegri. LaPresseA queste difficoltà bisogna aggiungere quanto successo a livello extra campo con la penalizzazione che ha colpito la; in una situazione del genere, i bianconeri hanno comunque trovato dei leader a cui fare affidamento nel tentativo di uscire dal momento di estrema difficoltà. Uno di questi è, ...

...Angel Di Maria dopo il suo ingresso in campo nel finale di partitaBoccata d'ossigeno per lae Massimiliano Allegri: il successo contro la Lazio spezza la serie negativa e consente ae ...Francesco Acerbi sarà riscattato dalla Lazio mentreD'Ambrosio e Stefan de Vrij potrebbero ... visto che sul taccuino della dirigenza ci sono anche altri nomi come quello del turco ex...

DANILO su Instagram: “La Juve c’è” Tutto Juve

Danilo esulta dopo la Lazio e rassicura i tifosi: «La Juve c'è» Juventus News 24

Juve-Lazio, le pagelle di CM: Bremer scarta il regalo di Maximiano e Patric, Immobile non ne ha Calciomercato.com

Matchday Station Coppa Italia | Juventus - Lazio Juventus Football Club

Juve Lazio, Danilo e Locatelli suonano così la carica pre partita Juventus News 24

La Juventus ritrova la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia. Massimiliano Allegri non ha gradito però l'atteggiamento di Angel Di Maria ...Nella Juventus che deve cercare di tenere i ritmi alti per cercare di risalire la classifica in campionato, anche se il futuro non mette ancora al riparo da possibili sorprese, c'è un punto fermo ...